Coppa d’Africa, Diawara tra le riserve della top 11 della fase a gironi

Il centrocampista guineano, possibile partente nella finestra di gennaio, affronterà il Gambia di Darboe nella competizione continentale

Amadou Diawara è sempre più al centro del mercato in uscita della Roma. Insieme a lui, dopo la partenza di Reynolds, sono in lizza anche Fazio e Santon. Il centrocampista guineano intanto, sta disputando una serie di buone prestazioni con la sua nazionale in Coppa d'Africa. Il 24enne ha giocato 2 delle prime 3 partite della competizione, e il rendimento ha fatto sì che il calciatore venisse inserito nelle riserve della top 11 del campionato continentale per nazioni. Nel prossimo turno affronterà il Gambia di Darboe.