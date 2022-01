Coppa d’Africa: Diawara in tribuna in Zimbabwe-Guinea

Il Ct Six gli ha concesso un turno di riposo. Le 2 squadre si affronteranno per la prima volta nella fase finale del torneo continentale

Un turno di riposo, passato magari a valutare le offerte di mercato. Amadou Diawara si siede in tribuna nella sfida delle 17 tra tra Zimbabwe e Guinea, ultimo turno del girone di Coppa d'Africa. Tra l'altro è la prima volta che le 2 nazionali si affrontano nella fase finale del torneo. La Guinea fin qui ha vinto 1-0 con l'Algeria e pareggiato 0-0 col Senegal. Il romanista ha sempre giocato, ma contro lo Zimbabwe è out insieme a molti altri titolari che si ritroveranno probabilmente in occasione degli ottavi di finale.