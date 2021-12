Coppa d’Africa, Darboe convocato dal Gambia di Tom Saintfiet

Gli "scorpioni", inseriti nel gruppo F con Tunisia, Mali e Mauritania, saranno in ritiro in Qatar dal 9 gennaio

Dopo la chiamata per Diawara, la Roma perderà un altro giocatore a gennaio per la Coppa d'Africa. Anche Ebrima Darboe partirà per il Camerun. Il giovane centrocampista è stato infatti convocato dal ct del GambiaTom Saintfiet per la rassegna continentale in programma dal prossimo 9 gennaio al 6 febbraio. Darboe era già stato inserito nella lista dei 40 preconvocati, l'ufficialità della sua chiamata è arrivata però solo 3 giorni fa. Gli "scorpioni", inseriti nel gruppo F con Tunisia, Mali e Mauritania, saranno in ritiro in Qatar dall'inizio della prossima settimana. In programma due amichevoli di preparazione a Doha con Algeria e Siria , rispettivamente il 1 e il 5 gennaio.