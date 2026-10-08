L'ex terzino dell'Atalanta ha parlato della sua avventura sotto la guida di Gian Piero

Redazione
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Gasperini e il gap con l'Inter: "Sono la squadra da battere, ma vogliamo avvicinarci"

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Andrea Conti, ex terzino dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista a Il Corriere della Sera. Tra i tanti temi affrontati anche la preparazione atletica con Gasperini. Queste le sue parole: “Il miglior allenatore mai avuto è Gasp. Ricordo la preparazione estiva con lui: ci aveva massacrato. Oppure quando il giorno prima di un Inter-Atalanta ci aveva fatto fare forza in palestra. Eravamo increduli. In campo, però, volavi”. Due le stagioni a Bergamo sotto la guida di Gian Piero, poi il passaggio al Milan ma la carriera di Conti non è mai del tutto decollata.

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