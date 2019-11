Conte si lamenta, l’Inter si muove: idea Florenzi per gennaio

La rabbia di Conte si è fatta sentire eccome. Dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund l’allenatore dell’Inter si è sfogato davanti ai microfoni incolpando la società di non aver costruito una rosa adeguata alle tre competizioni. Così la società nerazzurra ha iniziato a guardarsi intorno per accontentarlo e cambiare qualcosa a gennaio. Uno dei ruoli indicati dall’allenatore è quello dell’esterno, dove Lazaro non ha convinto. E come riporta “La Gazzetta dello Sport” un’idea è quella che porta ad Alessandro Florenzi. Il capitano della Roma non sta più giocando nelle ultime settimane con Fonseca e non è ritenuto incedibile dalla società, così l’Inter ci sta pensando su. Per ora una suggestione più che un’ipotesi (in vantaggio per quel ruolo c’è Darmian del Parma) ma non per questo da escludere. I nerazzurri potrebbero impostare uno scambio con Vecino, che invece ha deluso in questa prima parte di stagione, visto che la Roma ha bisogno di un centrocampista. Ieri Petrachi di Florenzi ha detto: “Tornerà ai suoi livelli, gli equilibri cambiano in settimana con gli allenamenti, Fonseca non guarda in faccia a nessuno”.