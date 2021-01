Conte: “Non parlo di Dzeko, Sanchez deve rimanere concentrato”

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani tra Inter e Benevento, Antonio Conte ha risposto anche alle domande relative al calciomercato e al possibile passaggio di Dzeko in nerazzurro, con Sanchez che abbraccerebbe invece il progetto della Roma. Queste le dichiarazioni dell’allenatore: “Io non ho chiesto Dzeko alla mia proprietà, se credete il contrario siete lontani anni luce. Non è un capriccio o una volontà del tecnico, questi giocatori che ho saranno presenti fino alla fine del torneo. Io ho rispetto per Edin, per la Roma e per i nostri calciatori. A meno che non ci sia qualcuno che non è contento e chieda di andare via, siamo questi. Se poi esistono le condizioni per non avere un esborso economico va bene, altrimenti non facciamo fumo e non creiamo instabilità nella squadra. Stiamo zitti e lavoriamo, abbiamo sempre accettato situazioni che ci sbattono davanti, io non voglio queste distrazioni“.

Sanchez può essere che domani risenta del coinvolgimento nella trattativa Dzeko?

E’ un nostro giocatore, deve rimanere concentrato e a disposizione.