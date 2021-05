Conte: “Mourinho che torna in Italia è sicuramente una bellissima notizia”

Il tecnico neo campione d'Italia ha commentato la notizia dell’ingaggio del portoghese per la panchina giallorossa

“Mourinho è stato una bandiera, ha fatto qualcosa di storico. Gli auguro il meglio a parte quando giocherà contro l’Inter. Ci siamo chiariti dopo la lite in passato, ci abbracceremo: c’è grandissimo rispetto” ha detto Antonio Conte intervistato da Le Iene su Mediaset. Il tecnico neo campione d'Italia ha commentato la notizia arrivata ieri pomeriggio che annunciava a sorpresa l’ingaggio di Josè Mourinho per la panchina giallorossa e che ha fatto più rumore di qualsiasi altra legata al mondo Roma degli ultimi vent’anni. Per tutta la giornata i tifosi, comuni e noti, utilizzano social e radio private per sfogare la loro gioia mista a incredulità, sommergendo di commenti i due post fatti sul suo profilo Instagram da Mourinho.