Conte, c’è anche il Manchester United in corsa. Ma il tecnico preferisce l’Italia

Ferguson lo sponsorizza per la panchina dei Red Devils, ma l'ex juventino vorrebbe tornare in serie A per ragioni familiari. In corsa, oltre alla Roma, anche Napoli e Milan

Redazione

Il Manchester United vuole riportare Antonio Conte in Premier League. Il tecnico, corteggiato da Roma e Napoli, si è concesso un anno sabbatico ed è pronto a tornare in panchina al termine della stagione riporta Repubblica.it. La priorità dell'ex allenatore della Juve però resta l'Italia anche per ragioni familiari. Il pressing di De Laurentiis per averlo subito sulla panchina del Napoli non ha dato l’esito sperato. Conte è disposto da giugno a sedere sulla panchina azzurra, così come su quella giallorossa in caso di addio di Mourinho (in scadenza 2024), ma non a stagione in corso. Per questo motivo, ma anche per un discorso legato alle proprie ambizioni, l’ex tecnico del Tottenham ha rifiutato proposte faraoniche dall’Arabia Saudita.

Come riporta il sito del quotidiano, però, la corsa a Conte, però, non si ferma a Napoli e Roma. Il Milan ha iniziato a sondare il terreno, sempre per la prossima stagione, così come - appunto - il Manchester United. Dopo i negativi risultati in Premier League (e nel girone di Champions dove i Red Devils sono ultimi), la società inglese ha messo in discussione la panchina di Erik ten Hag. Lo United si trova in sesta posizione dopo dodici giornate e lontano sette punti dal City primo in classifica. La rivoluzione scatterà a fine campionato e il nome di Conte è sponsorizzato da Sir Alex Ferguson, uomo cardine e figura di spicco nella dirigenza del Manchester. Il tecnico salentino è pronto a tornare in panchina. La volontà è restare in Italia anche per stare vicino alla sua famiglia, ma i Red Devils premono. La palla ora passa a Conte: il Manchester ha già scelto.

