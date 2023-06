Conte: “Bisogna fare i complimenti alle italiane in Europa. È la strada giusta”

Lo splendido cammino delle squadre italiane in Europa è sotto gli occhi di tutti. Certo, l'esito non è stato dei migliori, ma non si può dimenticare un percorso fatto di vittorie importanti. È dello stesso avviso anche Antonio Conte, che intervenuto al Timone d'Oro ad Arezzo, ha voluto complimentarsi con Roma, Inter e Fiorentina: "Prima di tutto faccio i complimenti all'Inter che ha fatto qualcosa di straordinario. Grandissimi meriti ai calciatori, all'allenatore e al club. Così come anche alla Roma e alla Fiorentina. Guardiola ha detto che noi del calcio italiano ci facciamo male da soli, ci bistrattiamo: sono d'accordo e penso che gli allenatori siano molto bravi, visto che siamo sempre a studiare. Quest'anno le squadre italiane in Europa hanno dimostrato che non siamo lontani. Dobbiamo continuare su questa strada, c'è da fare tantissimi complimenti a Inter, Roma e Fiorentina"