Conte, a giugno il ritorno in panchina: Roma, Napoli e Juventus alla finestra

Antonio Conte non siederà su nessuna panchina prima di giugno. L'ex allenatore della Nazionale ha declinato l'offerta del Napoli e dopo la brutta esperienza al Tottenham vuole continuare a stare con la famiglia. Una pausa che terminerà tra qualche mese e lui aspetta il progetto giusto, scrive Calciomercato.com. De Laurentiis ci proverà di nuovo in estate, e in Serie A restano alla finestra anche Roma e Juventus. Ad oggi non c'è nessun contatto tra i Friedkin e Mourinho per il rinnovo e i giallorossi dovranno cercare un nuovo allenatore. Conte, però, non è cercato solo in Italia. Anche il Manchester United lo segue per il post ten Hag.