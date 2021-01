Contatto Allegri-Pinto, il tecnico esce dallo stesso albergo del gm romanista – VIDEO

Sempre più concreta l’ombra di Max Allegri sulla panchina della Roma. Come documentano i video di calciomercato.com il tecnico livornese è stato intercettato nello stesso albergo, il Principe di Savoia, in cui Tiago Pinto sta portando avanti i suoi appuntamenti di lavoro. Un indizio ulteriore sulla grande preferenza della Roma per l’ex Juventus, l’indiziato numero uno a sostituire Fonseca qualora la società dovesse decidere per l’esonero. Lo stesso Pinto è stato inoltre intercettato dall’uscita della struttura, non rispondendo alle domande dei cronisti riguardo sia il futuro di Dzeko sia quello della panchina giallorossa, andando via in auto successivamente insieme all’intermediario Busardò.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi e gli spifferi riguardanti un principio di accordo tra Max Allegri e il club romanista, le immagini di oggi confermano quello che da sempre circola nell’ambiente giallorosso, ossia una forte preferenza per il tecnico livornese. Inoltre anche Allegri sarebbe stuzzicato dal progetto romanista, che lo riporterebbe nei radar del grande calcio dopo circa un anno e mezzo ai box dopo gli anni di grandi successi alla guida della Juventus. La truppa toscana in lizza per il futuro giallorosso non finisce però qui. Maurizio Sarri rimane sempre un’ipotesi percorribile, nonostante mantenga ancora un contratto in essere con la Juventus. Tanto dialetto toscano quindi per la Capitale, che potrebbe così sentire sempre meno il portoghese di Paulo Fonseca.