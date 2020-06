Consiglio di Lega, deliberata la conclusione del campionato Primavera 2019/2020

Il Consiglio di Lega ha decretato oggi la conclusione del campionato Primavera 2019/2020. I ragazzi di Alberto De Rossi erano tornati ad allenarsi dal 2 giugno sui campi sportivi di Trigoria, ma non potranno comunque concludere la competizione. Discorso diverso per la Coppa Italia: secondo quanto riporta Sky Sport, la finale tra Fiorentina e Verona si giocherà, programmata inizialmente per il 10 aprile. I giovani della Roma avevano sfiorato la finale lo scorso 19 febbraio, quando erano riusciti a ribaltare i veronesi nella partita di ritorno con il risultato di 3-1. Tuttavia le tre reti messe a segno da Riccardi, D’Orazio e Calafiori non erano riuscite a consegnare la finale ad Alberto De Rossi: decisiva in questo senso la sconfitta per 2-0 dell’andata in favore del Verona.