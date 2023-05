Coni, Malagò: “Le tre italiane in finale sono uno spot per il calcio italiano”

Nelle varie finali europee, ci saranno ben 3 squadre italiane: Inter in Champions, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference. A tal proposito è intervenuto ai microfoni dell'Ansa ai margini dell'evento Tennis and Friends al Foro Italico, Giovanni Malagò. Di seguito le dichiarazioni del Presidente del Coni: "Se avessero detto che sarebbe successo questo, anche il più grande ottimista non ci avrebbe messo un euro nella possibile martingala. È anche bello, per certi versi divertente, che ci siano tre squadre nelle tre competizioni: bellissimo segnale. Uno spot per il calcio italiano, soprattutto ora che c'è l'asta per i diritti tv. Acquisiamo prestigio. Mi sento anche di dire che come altri esempi, vedi il Napoli, che in qualche modo con le idee si sopperisce a delle capacità finanziarie di alcuni nostri club rispetto a società come quelle inglesi". Poi sull'eventualità di un successo "contemporaneo" delle tre italiane: "Nella vita tutto è possibile. Mi sembra che ci sono le condizioni per sperare sotto tutti i punti di vista. Chi sa di calcio sa che ci sono partite che sulla carta possono essere più complicate, ma questo non vuol dire assolutamente nulla"