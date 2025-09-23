El Aynaoui pre Nizza-Roma: “Cerco di aiutare la squadra. Haise è simile a Gasp”

Il centrocampista marocchino: "Mi sento molto bene in giallorosso, mi sto adattando. Conosco bene il campionato francese, con Haise ho raggiunto il mio livello più alto"

Redazione 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 20:31)

Neil El Aynaoui ha preso parte alla consueta conferenza stampa alla vigilia di Nizza-Roma al fianco di Gian Piero Gasperini. Ecco, quindi, le parole del centrocampista giallorosso, alla prima gara ufficiale nella "sua" Francia dopo il trasferimento nella Capitale dal Lens.

EL AYNAOUI IN CONFERENZA STAMPA

Come procede l'ambientamento a Roma? Che partita si aspetta domani? Giocherà titolare? "Mi sento molto bene, conosco bene il campionato francese. Per me è una nuova vita, un nuovo ambiente, e cerco di adattarmi piano piano. Ora conosco bene tutta la squadra, cerco di lavorare bene tutti i giorni. I metodi sono diversi ma cerco di essere pronto quando mi chiamano per dare il massimo e aiutare la squadra".

Haise l'ha allenata al Nizza: che allenatore è e che cosa dobbiamo aspettarci? "L'ho conosciuto, è lui che mi ha fatto scoprire il mio livello più alto con il Lens due anni fa. Ci dobbiamo aspettare una squadra con dei principi similari a quelli che ci propone il mister qui alla Roma. Abbiamo visto i video, avendo lavorato con lui mi aspetto una squadra che ha lavorato bene".

Può replicare a Roma il suo numero di gol fatto registrare al Lens? "Il calcio italiano e quello francese sono molto diversi. Se posso fare così tanti gol non lo so, non ho delle cifre in mente. Se posso aiutare la squadra lo farò, anche senza fare molti gol. Quello che conta è aiutare la squadra al massimo".