Ranieri in conferenza pre derby: “Forse la Lazio a Bodo pensava a noi”

Le parole del mister giallorosso: "Non vi dico se Pellegrini gioca. Io metto sempre la squadra per vincere. Vedremo in queste 7 partite se riscattare Gourna-Douath. Vieira? Non rispondo più a queste domande"

La conferenza stampa di Claudio Ranieri a due giorni dal derby Lazio-Roma in programma domenica alle ore 20.45. L'allenatore giallorosso è pronto e carico per la sua ultima stracittadina dopo aver vinto 5 volte su 5 contro la Lazio. Qualche dubbio di formazione in difesa col ballottaggio Celik-Hummels e in avanti con Pellegrini che spera di tornare dal 1' dopo aver smaltito il problema al polpaccio destro.

A parte Dybala e Saud sono tutti recuperati? Che Lazio si aspetta? "Si, sono tutti disponibili. Mi aspetto una Lazio che conosciamo, forte, viva. Ho visto la partita e con quel freddo e campo paghi perché non sei abituato. Io credo che al ritorno la ribalti".

La Lazio ha recuperato Castellanos. Cambiano le sue scelte?"No, non cambia il modo di approccio per un giocatore. La Lazio gioca in modo corale per cui sappiamo quello che ci aspetta".

Deve vincere a tutti i costi domenica? "Io metto sempre la squadra per vincere. Lotteremo per farlo così come con la Juve che è stata più brava nei primi minuti. Siamo usciti anche noi dopo e siamo riusciti a pareggiare. La squadra è compatta e crede nelle sue ambizioni. Io non prometto, mi piace lavorare e fare le cose sotto voce, ma con la forza di voler fare il massimo. Noi faremo il massimo, starà alla Lazio vedere cosa sarà in grado di fare".

Che qualità ha Cristante per ritagliarsi sempre uno spazio? Vieira è in lista?: "Non parlerò mai più di allenatori. Cristante è un centrocampista completo che può fare gioco di interdizione, si sa inserire a sa far gol. È sempre nella lista dei possibili 11 ma vediamo che gara faremo domenica".

La squadra ha la scintilla? Pellegrini?"Questo ve lo dico dopo, sennò lo mettete in formazione. Vediamo, farò le mie scelte".

Sarà il suo ultimo derby da allenatore? "Sì, ho detto che smetto. Sarà l'ultimo derby da allenatore".

Ci sono meriti della Roma per aver ridotto il gap? O sono i reali valori? "La Lazio non era stata presa in considerazione da nessuno e ha fatto un buon campionato. Noi abbiamo fatto tuto in ricorsa dopo una serie di cose. Raccoglieremo quello che saremo stati capaci di fare".

Quanto è ampio il gap per tornare in Champions? "Roma non è stata fatta una notte, è una massima degli inglesi fantastica. Non ci vorrà un secolo per riportare la Roma in Champions. Noi stiamo facendo il massimo per arrivarci. Starà alla proprietà e al nuovo allenatore mettere nuovi mattoni per riuscire a tornarci".

Una valutazione sui nuovi arrivati?"Io credo che abbiamo fatto delle buone scelte, viste le difficoltà del mercato con la restrizione della UEFA. Determinati giocatori non te li vendevano. Sono giocatori da Roma, ma tutto è migliorabile. Starà al nuovo allenatore vedere se saranno nella Roma del futuro. Io ci conto al momento".

Il gruppo lo sente che il suo condottiero può chiudere con il sesto derby vinto?"Io so che domenica è una partita importante. Io non guardo a quello che ho fatto ieri, guardo al futuro. Cercheremo di fare del nostro meglio. Se si riuscirà a vincere anche per un colpo di fortuna sarò contento, mi basta che i ragazzi lottino come pazzi".

Paredes? Ci racconta qualcosa in più di suo fratello? "Carlo mi somiglia molto, ha due anni di più. Io non ero a cena con nessuno, lui neanche perché stava male. Su Paredes è un play eccezionale, sa cosa fare con la palla, accelerare, verticalizzare. Dipenderà dall'allenatore del futuro. Play come lui ce ne sono veramente pochi, è un campione del Mondo".

La Roma non farà rivoluzione. Gourna-Douath può essere un calciatore valido per il futuro?"Lui ha fatto subito molto bene. Ha avuto un attimo di down, cambiando tutte le abitudini. Ho cercato di migliorare molti suoi aspetti e mi sembra ritornato quello dell'inizio. Sta digerendo anche l'aspetto tattico, credevo che con la Juve potesse dare qualcosa. Vediamo in questa 7 partite se riscattarlo".

Si sente favorito? Avrebbe preferito giocare lunedì? "Anche noi abbiamo fatto queste trasferte, ma non l'abbiamo detto a nessuno. La Lazio non credo sia in un momento difficile. Chi non ci dice che è andata a Bodo e pensava a noi. Mi aspetto una bella gara, tirata fino all'ultimo. Mi auguro solo che ci sia tanta sportività, che restino gli sfottò, i romani sanno essere geniali".

Quanto e cosa manca a Pisilli e Baldanzi per essere decisivi? "Manca l'esperienza, giocare di più. Sono due giocatori della Roma del futuro. Baldanzi ha una freschezza spiccata ,mentre Pisilli ha un tempo di inserimento ottimo. Vuole sempre spaccare la porta e sono sicuro che farà tanti gol".