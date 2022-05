Conference League, Tomorri (pres. Federcalcio Albania): “Attesi circa 90 mila tifosi”

Il presidente della Federcalcio albanese ha parlato della finale del 25 maggio: "Dall'Italia dovrebbero arrivare tra le 60mila e le 70mila persone"

Come è stato possibile organizzare una finale del genere in Albania? "Non è stato molto semplice per noi ospitare un evento del genere in Albania. Non siamo stati gli unici a fare domanda per ottenere questa finale. Abbiamo sconfitto paesi come Francia, Israele, Galles in quel momento per diversi motivi. Lo stadio è abbastanza moderno ed è di quarta categoria. Ha tutte le condizioni per ospitare una finale del genere. D'altra parte, penso che il Comitato Esecutivo UEFA volesse fare una finale in Albania, essendo la prima volta. Inoltre, voglio sottolineare il forte lobbying che la Federcalcio albanese e la Uefa poiché non eravamo nelle condizioni di ospitare questa finale per alcune cose fuori dal campo (come la capacità dell'aeroporto, la mobilità). La UEFA ha curato ogni dettaglio. Ci hanno portato un piano ben dettagliato, in cui conoscevamo i nostri compiti e loro i propri. Lo stadio sarà consegnato alla UEFA il 15 maggio e loro gestiranno tutto".