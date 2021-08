Conference League, superati i 21.000 biglietti per Roma-Trabzonspor

La società giallorossa ha comunicato il raggiungimento di oltre ventimila tagliandi venduti per la partita di giovedì

La Roma, attraverso il proprio canale Twitter, ha comunicato di aver venduto più di 21.000 biglietti per l'incontro di giovedì contro il Trabzonspor. La gara è valevole per il ritorno dei playoff di Conference League. L'andata è terminata con il punteggio di 2 a 1 per i giallorossi grazie alle reti di Pellegrini e di Shomurodov nel finale di partita. L'ultimo incontro della Roma in Europa è stata la partita vinta per 3 a 2 contro il Manchester United, semifinale di Europa League della scorsa stagione.