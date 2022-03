Eredivisie, sospesa Vitesse-Sparta Rotterdam: invasione dei tifosi di casa

Il portiere ospite è stato vittima dei tifosi avversari che gli hanno lanciato un bicchiere di birra prima di invadere il campo

Il Vitesse, prossima avversaria della Roma in Conference League, si è reso protagonista di un bruttissimo episodio durante i minuti di recupero della partita di campionato contro lo Sparta Rotterdam. Il portiere ospite è stato vittima dei tifosi avversari che gli hanno lanciato un bicchiere di birra prima di invadere il campo e di accendere fumogeni. L'arbitro è stato quindi costretto a sospendere il match prima per mezz'ora e poi definitivamente sul risultato di 0-1 per gli ospiti. I giallorossi giocheranno in trasferta l'andata degli ottavi in Olanda tra meno di una settimana.