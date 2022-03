Conference League, la Roma pesca (di nuovo) il Bodo/Glimt

Giallorossi di nuovo contro i norvegesi, sfideranno nell'eventuale semifinale la vincente della gara tra Leicester e PSV

La Roma pesca di nuovo il Bodo/Glimt. Dopo le due partite ai gironi, i norvegesi saranno ancora gli avversari contro cui i giallorossi cercheranno di continuare il cammino in Conference League. L'andata sarà in Norvegia il 7 aprile, mentre il ritorno si giocherà all'Olimpico il 14. Se tutto dovesse andare bene, poi, gli uomini di José Mourinho se la vedranno contro la vincente della doppia sfida tra Leicester e PSV con, ancora una volta, l'andata in trasferta. Ecco tutti gli accoppiamenti sorteggiati a Nyon.