Conference League, Molde-Trabzonspor 4-5 ai rigori. La Roma affronterà Gervinho e Peres

Nella gara di ritorno in Norvegia la formazione turca stacca il biglietto per il turno successivo

Dopo il pareggio in Turchia per 3-3, oggi il Trabzonspor degli ex Gervinho e Bruno Peres, compagni di squadra di Hamsik, è andato a vincere in trasferta per 5-4 nel match di ritorno valido per il terzo turno preliminare di Conference League. Terminati sull'1-1 sia il tempo regolamentare che i supplementari, e senza più la regola dei gol in trasferta, la gara finisce così ai calci di rigore, dove a prevalere è il Trabzonspor. La formazione turca, così, sarà la prossima avversaria nella Roma di Mourinho all'esordio nella competizione. La sfida d'andata si giocherà a Trebisonda il 19 agosto, il ritorno all'Olimpico il 26. La vincente accederà alla fase a gironi del torneo.