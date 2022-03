Conference League, Letsch: “Contro la Roma siamo stati i migliori in campo”

Le parole dell'allenatore: "Sono i favoriti per la vittoria della competizione, abbiamo dimostrato di poter stare al loro livello"

Thomas Letsch, allenatore del Vitesse, è tornato a parlare ai media del club olandese della sfida persa per 0-1 contro la Roma negli ottavi di Conference League. "Giovedì siamo stati i migliori in campo contro un top team, favorito per la vittoria finale della competizione" ha detto il tecnico che ha proseguito: "Abbiamo dimostrato che possiamo giocare a questo livello dominando la gara nel primo tempo. Loro hanno avuto una chance e hanno fatto gol, noi abbiamo avuto ottime occasioni, soprattutto con Openda. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto perché potevamo andare a riposo in vantaggio. Avrebbe cambiato la gara". Il ritorno si giocherà all'Olimpico giovedì 17 marzo alle 21. I giallorossi dovranno fare a meno di due elementi importanti come Mancini e Oliveira, entrambi squalificati, ma scenderà in campo forte della vittoria dell'andata.