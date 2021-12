Conference League, le possibili avversarie della Roma agli ottavi

Gli inglesi giocheranno lo spareggio per gli ottavi e fanno parte delle squadre che arriveranno dall'Europa League e che, in caso di vittoria, potranno essere sorteggiate con la Roma il 25 febbraio

La Roma fa il suo e ringrazia lo Zorya, che ferma il Bodo/Glimt e spedisce i giallorossi direttamente agli ottavi di finale di Conference League. Mourinho evita quindi uno scomodissimo spareggio (il 10 e 17 febbraio), tra le seconde dei gironi e le retrocesse dall'Europa League, arrivate al terzo posto nei rispettivi gruppi ma che ovviamente restano per qualche settimana possibili avversarie della Roma agli ottavi. Ed è qui che la Conference entra nel vivo, con squadre anche prestigiose che alzano sensibilmente il livello della competizione. Non a caso dagli spareggi potrebbero arrivare squadre come lo Sparta Praga o il PSV Eindhoven, ma soprattutto il Leicester. Gli inglesi hanno perso lo scontro diretto col Napoli al 'Maradona', con Spalletti che ha festeggiato la qualificazione proprio ai danni delle Foxes, vera e propria mina vagante della Conference. Agli spareggi per gli ottavi anche i turchi del Fenerbahce, ma anche il Celtic, di queste l'unica a giocare in questi minuti ma - anche con una vittoria sul Betis - già matematicamente terza. In attesa di completare anche le gare delle 21. Il sorteggio degli ottavi di Conference andrà in scena il 25 febbraio, con le otto vincitrici dei gironi che sfideranno le otto vincitrici degli spareggi.