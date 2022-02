Conference League, le possibili avversarie della Roma agli ottavi

Già qualificate Leicester e Marsiglia. Per il quadro completo bisognerà attendere i risultati delle gare delle 21

Domani alle 13 andranno in scena i sorteggi che determineranno gli accoppiamenti per gli ottavi in programma il 10 e 17 marzo. La Roma essendo tra le otto teste di serie - con AZ Alkmaar, Basel, Copenhagen, Feyenoord, Gent, LASK e Rennes - si scontrerà con le vincenti degli spareggi e giocherà la gara di ritorno in casa. L'evento sarà visibile in diretta tv su 'Sky Sport', in streaming su NOW Tv e su Dazn.