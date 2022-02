Conference League, il Vitesse batte 4-1 il NEC Nimega in Eredivisie

I padroni di casa saranno il prossimo avversario della Roma in Conference League

Il Vitesse sarà il prossimo avversario della Roma agli ottavi di Conference League. Oggi gli olandesi hanno battuto per 4-1 in casa il NEC Nimega rimettendo a distanza l'Utrecht. La partita prende vita nel secondo tempo con gli ospiti che vanno subito in vantaggio grazie a Duelund. I gialloneri, però, non ci stanno e ribaltano la gara grazie ai gol di Doekhi e Oroz in due minuti dal 54' al 56'. Oroz troverà anche la doppietta all'80'. La quarta marcatura arriva in pieno recupero grazie a Buitink. L'Appuntamento con la squadra di Mourinho è il 10 marzo alle 18:45.