Conference League: il CSKA Sofia tifa Roma, ultima chiamata per lo Zorya

Ancora tutto aperto nel gruppo C, i bulgari sperano di agganciare il Bodo/Glimt mentre gli ucraini sono obbligati a vincere la classifica

La Roma resta favorita per il primo posto del girone C. Le altre squadre saranno comunque interessate al ruolino di marcia dei giallorossi. Il CSKA Sofia fermo a quota un punto e terzo nel girone, farà il tifo per la squadra di Mourinho sperando di agganciare il Bodo fermo a 4, in grado a sua volta di scavalcare la Roma stasera (18.45). I bulgari scenderanno in campo alle 21 in casa contro lo Zorya, fanalino di coda a 0 punti ma ancora matematicamente in corsa per il passaggio del turno. Agli ucraini però servirà una vittoria per restare aggrappati alla qualificazione. Il Bodo/Glimt, visti i punti accumulati e le parole di stima dello Special One, resta favorito insieme alla Roma per il superamento del turno.