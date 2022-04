Conference League, il Bodo vince 2-1 sul Sandefjord: decisivi Boniface e Saltnes

Nella prima frazione sono usciti per infortunio Moe e Pellegrino

Come la Roma, anche il Bodo/Glimt è stato impegnato in una partita di campionato, la seconda della nuova stagione. Gli uomini di Knutsen passano in trasferta sul campo del Sanderfjord Football grazie al gol di Boniface al 14' del primo tempo e al raddoppio di Saltnes al 76' dopo il momentaneo pareggio di Vega. Una partita dominata dai prossimi avversari dei giallorossi che restano in scia delle altre in vetta con 4 punti. Ma non è tutto oro quel che luccica. Nella prima frazione, infatti, sono usciti per infortunio sia Moe che Pellegrino. Disponibilità in dubbio dunque in vista di giovedì. Il Bodo è già proiettato alla sfida dell'Olimpico tanto che già domani partirà in direzione della Capitale. Tra martedì e giovedì sono attesi anche i mille tifosi per una partita dai presupposti incandescenti.