Conference League: il Bodo/Glimt vince di rimonta e avanza in Coppa di Norvegia

Il prossimo avversario della Roma in Europa batte 4-1 il Lillestrom

Il Bodo/Glimt prossimo avversario ella Roma nei quarti di Conference League continua nella sua striscia di imbattibilità nel 2022. La formazione norvegese accede alle semifinali della Coppa di Norvegia battendo nei quarti di finale in rimonta il Lillestrom per 4-1. Dopo lo svantaggio iniziale il Bodo pareggia con Espejord al 38', poi va in vantaggio nella ripresa al 53' con da Hagen poi la formazione di Knutsen dilaga nel finale con le reti di Pellegrino (87') e Boniface (92'). Il 6 e il 7 aprile in programma le semifinali.