Conference League, il 2 agosto il sorteggio della Roma: orario e dove vederlo

La Roma aspetta di conoscere l'avversaria che affronterà il 19 e il 26 agosto per accedere alla nuova competizione Uefa

La stagione europea della Roma sta per cominciare. Il 19 agosto i giallorossi inizieranno il loro cammino nella nuova Conference League e giocheranno la prima delle due partite di spareggi che anticipano i gironi. Lunedì prossimo andrà in scena il sorteggio per sapere chi, Mourinho e i suoi, dovranno sfidare per guadagnarsi il pass per l'accesso alla Uefa Europa Conference League .

Il sorteggio degli spareggi di Uefa Europa Conference League è in programma lunedì 2 agosto alle 14 italiane. In tv sarà visibile su Sky Sport, mentre in streaming verrà trasmesso da Sky Go e Dazn, oltre che dal sito dell'Uefa in lingua inglese. Su ForzaRoma.info seguiremo il sorteggio in diretta e vi proporremo pochi minuti dopo il verdetto dell'urna una scheda dettagliata della squadra che dovrà affrontare la Roma.