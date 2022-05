Conference League: i sindaci di Roma, Rotterdam e Tirana ai tifosi: “Siate sportivi”

"Le competizioni sportive possono e devono rappresentare non solo momenti di grande passione, ma anche un’importante occasione per dimostrare rispetto e amicizia tra persone di paesi diversi" si legge nella nota

La finale si avvicina e Tirana comincia a popolarsi con le tifoserie di Roma e Feyenoord, pronte a sostenere le rispettive squadre. Dato il trascorso non felicissimo tra i due gruppi, i sindaci di Roma, Rotterdam e Tirana gli hanno rivolto un appello tramite una nota ufficiale: "Tirana sta dando un caloroso e amichevole benvenuto a migliaia di tifosi in arrivo dall’Italia e dall’Olanda per una partita che sia a Roma che a Rotterdam è attesa con ansia. Sono tempi molto complicati per la storia europea: le competizioni sportive possono e devono rappresentare non solo momenti di grande passione, ma anche un’importante occasione per dimostrare rispetto e amicizia tra persone di paesi diversi. Cari tifosi di entrambe le squadre, comportiamoci tutti in modo sportivo affinché la finale di mercoledì sia un grande momento di emozione collettiva. Che vinca il migliore!"