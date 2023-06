Conference League, Fiorentina-West Ham 1-2: Bowen nel finale condanna i viola

Dopo la Roma, anche la Fiorentina lascia una coppa europea nelle mani del suo avversario. A Praga, a trionfare è il West Ham che batte i viola per 1-2, grazie alla rete al 90' di Bowen che fa esplodere la gioia inglese. La partita inizia con un clima tesissimo e in campo la battaglia è bella animata. In avvio, Rice e Milenković si rendono pericolosi e provano a scuotere le loro rispettive squadre dall'ansia della finale. Intorno alla mezz'ora di gioco il match viene interrotto per lancio di oggetti in campo. Uno di questi colpisce anche Biraghi, procurandogli un taglio all'altezza della nuca. Al tramonto della prima frazione viene annullato anche un gol a Jović per posizione di fuorigioco. Nella ripresa, la partita regala spettacolo ed emozioni. Il primo acuto è il calcio di rigore concesso agli inglesi per un tocco di mano nell'area di rigore dei toscani: Benrahma non sbaglia e sblocca l'incontro. I ragazzi di Italiano, però, non ci stanno e si catapultano in avanti a caccia del pari. Il gol arriva al 67' con Bonaventura che con il destro trova l'angolino basso. Quando tutto sembrava portare ai tempi supplementari, Bowen regala la coppa al West Ham con un contropiede orchestrato alla perfezione. La Fiorentina non riesce a bissare il successo della Roma dello scorso anno, la Conference cambia Nazione e si sposta in Inghilterra.