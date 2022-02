Conference League, date e orari ufficiali delle sfide tra Roma e Vitesse

L'andata si giocherà il 10 marzo alle 18:45 mentre il ritorno all'Olimpico è in programma una settimana dopo alle 21

Dall'urna di Nyon la Roma ha pescato il Vitesse come avversario degli ottavi di finale di conference League. La UEFA ha ufficializzato gli orari delle sfide. L'andata, che come noto vedrà la squadra di Mourinho in trasferta in quanto testa di serie, si giocherà giovedì 10 marzo alle 18:45 al Gelerdome di Arnhem. Il ritorno all'Olimpico, che sarà aperto al 75%, è in programma una settimana dopo alle 21. Riprende dunque il cammino dei giallorossi nella competizione, considerato un obiettivo stagionale primario.