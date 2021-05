Conference League, Ceferin: “Nata per dare ai club più possibilità di vincere”

Il presidente dell'Uefa parla della competizione alla quale parteciperanno anche i giallorossi

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, al termine della presentazione del trofeo della Conference League ha rilasciato alcune dichiarazioni. "Vogliamo rendere le nostre competizioni più inclusive, per dare ai club e ai tifosi la possibilità di sognare e competere per i titoli europei. Questo è il motivo per cui abbiamo creato la UEFA Europa Conference League. Abbiamo 55 federazioni nazionali che compongono la UEFA, ed è importante offrire ai club di quante più federazioni possibile, la possibilità di prolungare le loro stagioni europee il più a lungo possibile". La Roma si è qualificata all'ultima giornata grazie al pareggio per 2 a 2 contro lo Spezia, arrivando a pari punti con il Sassuolo ma in vantaggio per differenza reti. Se i giallorossi dovessero arrivare alla fine del torneo porterebbe nelle casse del club circa venti milioni di euro. Per accedere ai gironi della Conference League la squadra di Mourinho dovrà prima superare un playoff. L'avversaria verrà sorteggiata il 2 agosto e le partite si disputeranno il 19 e il 26 dello stesso mese.