Conference League, il Bodo vince sul CSKA e si conferma al primo posto

La squadra norvegese vince in casa e mantiene la vetta della classifica

Il Bodo/Glimt vince in casa per 2-0 sul CSKA Sofia. Vittoria che arriva grazie ad un goal al 25' di Fet, su assist di Pellegrino e al raddoppio di Botheim all'ottantacinquesimo. La squadra norvegese mantiene così il primo posto nel girone, che dovrà però confermare nell'ultima partita di questa fase iniziale del torneo. Lo scontro con lo Zorya ci sarà giovedì 9 dicembre alle 18:45, in casa degli ucraini.