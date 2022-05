Conference, il sondaggio in vista della finale: “Totti o Van Persie. Chi scegli?”

L'account social della competizione infiamma l'atto finale del prossimo 25 maggio, mettendo a paragone le due più grandi bandiere dei club

La Uefa Conference League, tramite i propri account social, ha lanciato un sondaggio in vista della finale in programma il prossimo 25 maggio tra Feyenoord e Roma. L'oggetto di tale indagine riguarda due storici capitani dei due club, ovvero Robin Van Persie e Francesco Totti."Chi scegli tra i due nel loro periodo migliore?", questa la didascalia scelta dal torneo Uefa in un sondaggio che ha fatto scatenare le tifoserie di entrambe le squadre impegnate a difendere il proprio beniamino.