Conference, i costi per la finale: voli, alberghi e biglietto. Cosa c’è da sapere

La Roma si gioca ancora l’accesso all’ultimo atto della terza competizione europea del 25 maggio, i più previdenti però possono già prenotare per Tirana

Redazione

Per scaramanzia, non si dice nulla. Anche perché la finale di Conference League di Tirana del 25 maggio è un discorso ancora molto aperto, considerato il pareggio di ieri per 1-1 della Roma a Leicester. Ma se steste facendo un pensierino su una gita fuori porta proprio in quei due o tre giorni, be’, sappiate che non è molto conveniente, o comodo, ma potrebbe valerne la pena.

Finale di Conference, voli e alberghi: ce n'è per tutti i gusti, e necessità

Senza nessun charter, i voli meno cari che potrebbero portarvi da Roma alla capitale albanese costano circa 275 euro. L’andata, offerta da WizzAir, per il 24 maggio parte alle 13:50 da Fiumicino e arriva alle 15:10 a Tirana, e fin qui tutto bene; il ritorno, invece, per il 26 potrebbe essere un po' più complicato. Partenza alle 4 del mattino dall’Albania, arrivo alle 5:15 a Belgrado, in Serbia, alle 6:45 nuovo volo per Fiumicino, con atterraggio previsto per le 8:20. L’alternativa a questa attraversata è un po’ più costosa: 145 euro di differenza per partire, sempre con WizzAir, a mezzogiorno da Tirana e tornare a casa per le 13:35 (ma c’è il bagaglio in stiva incluso).

Il pernottamento potrebbe non essere un problema: due notti, per un adulto, nella città che ospiterà la finale della neonata competizione Uefa costano da venti euro a mille. Dipende, insomma, dai gusti, e dalle possibilità economiche, ovviamente.

Il costo dei biglietti può variare

Poi c’è la cosa più importante: i biglietti per l’Arena Kombetare, 22.500 posti a sedere, che ancora non sono in vendita. Considerato che 500 andranno a personalità varie, più gli addetti stampa, e 10000 (5000 per parte) verranno dati gratis dall’Uefa alle due società che arriveranno in finale, rimangono circa 5 mila tagliandi da acquistare per i tifosi giallorossi. Che, supponiamo, potrebbero costare in media 100 euro a persona, per chi non riceverà il pass gratuitamente dalla Roma come "utente" fidelizzato.

Riepilogando: con poco più di 300 euro, 350/400 se si considerano i costi del dover mangiare in Albania, ci si potrebbe gustare una finale storica per i giallorossi, che avranno sicuramente bisogno di tutto il supporto per portare il trofeo a casa. Per scaramanzia, non si dice nulla. Ma prima si prenota, più si risparmia.