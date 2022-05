Conference, Feyenoord contro la Uefa: “Non informati sulla vendita dei biglietti”

La società olandese tuona contro il principale organo calcistico europeo: "E' inaccettabile quanto accaduto oggi"

La caccia ai biglietti Uefa per la finale di Conference League in programma il 25 maggio a Tirana, è stata più difficoltosa del previsto. Il Feyenoord, avversaria dei giallorossi, tramite l'account twitter ufficiale dell'assistenza, ha dichiarato di non essere stata informata sulla vendita svolta oggi dalla Uefa, protestando per l'accaduto: "Il Feyenoord non è stato informato dalla UEFA di una vendita anticipata ad oggi dei biglietti per la finale. La dirigenza del club ha subito chiesto chiarimenti alla UEFA, affermando che ciò è inaccettabile". La società olandese ha poi proseguito: "La UEFA indica che sta indagando sulla situazione e che fornirà rapidamente una risposta al Feyenoord". Un caos quello dei biglietti che dunque non ha colpito solo i tifosi giallorossi che volevano essere sugli spalti della National Arena di Tirana. A poco però servirà questa nota del Feyenoord visto che dopo la vendita partita alle 12, i tagliandi sono definitivamente esauriti.