Conclave, c’è anche De Rossi tra i 30mila che a San Pietro attendono la prima fumata

L'ex allenatore giallorosso nella folla dei fedeli in trepidante attesa della fumata dal comignolo che annuncerà il nuovo Papa

È iniziato ufficialmente oggi il Conclave che avrà l'arduo compito di eleggere il nuovo Papa, il successore di Francesco. L'attesa è alle stelle per quella che sarà la prima fumata, inizialmente prevista per le 19 ma che ha subito dei ritardi. In serata il verdetto, nella speranza che dal comignolo il colore sia il bianco. Oltre 30mila persone stanno aspettando a Piazza San Pietro e tra questi, riporta 'LaPresse', c'è anche Daniele De Rossi che tra l'altro si è concesso anche a qualche selfie degli altri fedeli.