Conceiçao: “Non parlo di Sergio Oliveira. Chiedete a Mourinho o a Pinto”

Il tecnico portoghese ha evitato di commentare il trasferimento del centrocampista alla Roma

In conferenza stampa l'allenatore del Porto Sergio Conçeicao ha commentato l'affare che ha portato Sergio Oliveira a vestire la maglia della Roma: "Non so se è pronto per la Roma, dovete chiedere a Mourinho o a Pinto. Sono un allenatore e il mio dovere è lavorare sui giocatori che ho a disposizione in questo momento. Non ho nient'altro da dire". Il tecnico non riesce a nascondere il dispiacere dato dalla partenza di un giocatore che, nonostante le panchine delle ultime partite, aveva un peso non indifferente nello spogliatoio. "Per quanto riguarda Sergio mi fido del presidente" aveva detto qualche giorno fa mentre oggi ha scelto la via del silenzio.