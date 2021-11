Conceiçao: “La Roma è allenata da uno dei migliori al mondo. Ha una squadra forte”

Il tecnico dei Dragoes ha parlato anche dei giallorossi

Sergio Conceiçao, allenatore del Porto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Milan. Spazio anche per qualche considerazione sulla Roma, ultima avversaria dei rossoneri in Serie A: “Milan a zero punti nel girone? Parliamo di un club che ha vinto sette Champions e quattro mondiali, ha la sua storia e gioca in Serie A, uno dei migliori campionati al mondo. Ha vinto a Roma, contro una squadra molto forte e allenata da uno dei migliori al mondo“.