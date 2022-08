Con Mourinho e Dybala nessuna paura

Per fortuna c’è Dybala , così potremo spostare la scontatissima considerazione sul ritorno di Mourinho nello stadio della Juventus, con relativa pessima accoglienza, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'.

C’è rivalità, ma anche un po’ di paura, tanto più adesso che la Roma si presenta solida. C’è stata tanta sfortuna, con due infortuni in due giorni, uno addirittura in allenamento per l’ultimo acquisto strategico. E poi Zaniolo, che sembra interdetto dal confronto con i bianconeri, dopo quel brutto infortunio all’Olimpico contro di loro.