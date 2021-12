Ufficiale, il Tottenham escluso dalla Conference League

Ai londinesi è stata attribuita la sconfitta 3-0 a tavolino contro il Rennes. Fuori dalla competizione la squadra di Conte

Il Tottenham di Conte è fuori dalla Conference League è arrivato il comunicato della Uefa e è stata assegnata la sconfitta 3-0 a tavolino contro il Rennes a causa dell’impossibilità di disputare la partita. Il match era slittato a causa di diversi casi Covid registrati tra le fila britanniche, e la data di recupero inizialmente era stata fissata al 9 dicembre. Alla fine non è stato possibile recuperare il match, per cui l’organo calcistico avrebbe optato per il ko a tavolino, che di conseguenza comporta l’eliminazione degli ‘Spurs’ dal torneo. Di conseguenza il Vitesse accede ai playoff del torneo come seconda classificata del girone. La squadra del tecnico Conte era, insieme alla Roma, una delle favorite per la vittoria finale della competizione. Ecco il comunicato: "A seguito di diversi casi positivi di COVID-19 identificati da giocatori e personale del Tottenham Hotspur FC, la partita della fase a gironi della UEFA Europa Conference League (“UECL”) 2021/22 tra Tottenham Hotspur FC e Stade Rennais FC – in programma per 9 dicembre 2021 a Londra, Regno Unito – impossibile giocare".