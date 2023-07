Compleanno Zaniolo, Abraham fa gli auguri al suo ex compagno: “Auguri Fra”

Oggi Zaniolo, ex giocatore giallorosso, festeggia il suo 24esimo compleanno. Dopo l'addio alla Roma durante il mercato invernale, l'esterno si è trasferito al Galatasaray con cui è riuscito a vincere il campionato turco. Il suo distacco dalla Capitale però non ha allentato i rapporti con alcuni giocatori giallorossi, in particolare i rapporti con l'infortunato Abraham sembrano essere ancora molto stretti. Il numero 9 giallorosso ha infatti fatto gli auguri di buon compleanno al suo ex compagno di squadra commentando un post su Instagram: "Auguri Fra". Questo il messaggio che senza ombra di dubbio dimostra il rapporto d'amicizia che esiste ancora fra i due attaccanti. Tra gli auguri di altri ex giallorossi, anche quelli di Sergio Oliveira e Volpato. Il portoghese, dopo aver condiviso una stagione insieme alla Roma, si è ritrovato con Zaniolo nella squadra turca e lo festeggia con una storia su Instagram: "Buon compleanno frate. Ti voglio bene". Anche il neo-acquisto del Sassuolo dedica una storia sui social al suo ex compagno: "Auguri brother, tvb".