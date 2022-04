Compleanno Mancini, ecco gli auguri ‘creativi’ di Sergio Oliveira – FOTO

Il portoghese ha condiviso sui social una vignetta simpatica per prendersi gioco del compagno

Domenica di doppia festa per la Roma. Infatti, oltre alla Pasqua si festeggia il compleanno di Mancini che oggi compie 26 anni. Tra gli auguri arrivati al classe '96 ci sono anche quelli di Sergio Oliveira che tramite le storie Instagram ha mandato un messaggio a dir poco originale. Il portoghese ha condiviso una foto di Di Bello, arbitro della sfida tra Inter e Roma di Coppa Italia, intento a redarguire il difensore centrale con l'aggiunta di alcune vignette: "Oggi è il tuo compleanno?" chiede il direttore di gara a Mancini che conferma. A questo punto arriva la fantasia di Sergio Oliveira: "Magari gli faccio un giallo come regalo" la frase che il centrocampista pensa per l'arbitro prendendo in giro Mancini sull'elevato numero di cartellini raccolti in stagione (18 in totale tra campionati e coppe). La società, invece, ha pubblicato sui social un video in cui ha raccolto i migliori momenti della stagione.