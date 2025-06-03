Daniele De Rossi si avvicina a un'altra panchina di serie A. Come riportato da Tuttomercatoweb, l'ex allenatore della Roma è il nome caldo per il Como in caso di addio di Cesc Fabregas. La società lariana ha bloccato il tecnico spagnolo nonostante l'interesse dei giallorossi prima della virata su Gian Piero Gasperini, ma il possibile addio di Simone Inzaghi dall'Inter potrebbe cambiare le carte in tavola. Il super budget promesso a Fabregas per il mercato estivo potrebbe non bastare e, nel caso in cui dovesse chiedere ufficialmente di essere liberato per andare in nerazzurro, il Como allaccerebbe i contatti con De Rossi che è attualmente ancora sotto contratto con la Roma a 3 milioni netti a stagione.