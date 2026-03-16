Como-Roma, lo sfottò social di Caicedo fa infuriare i tifosi: “Malen Malen…”

Felipe Caicedo non perde occasione per commentare la Roma attraverso il proprio profilo X. L'ex attaccante della Lazio ieri ha seguito con attenzione la sfida tra Como e Roma e a fine partita ha così commentato: "Malen Malen". Un’uscita che conferma ancora una volta quanto Caicedo sembri interessato alle vicende in casa giallorossa. Sotto al post sono arrivati numerosi commenti dei tifosi romanisti, che lo accusano di seguire la Roma, soprattutto nelle sconfitte, con maggiore attenzione rispetto alla stessa Lazio. Il commento sulla vittoria dei biancocelesti contro il Milan, in ogni caso, non è mancato ma anche in quel caso, con un riferimento indiretto alla Roma: "Noi bene bene".