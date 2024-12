Como-Roma, i convocati di Ranieri: ancora out Cristante e Paredes

Sulla destra ci sarà Saud dopo l'ottima prestazione contro il Braga. In difesa non si tocca il terzetto composto da Mancini, Hummels e Ndicka

Domani la Roma giocherà contro il Como. Questa mattina rifinitura dei giallorossi e nel pomeriggio la partenza verso la Lombardia. Quasi tutto il gruppo a disposizione per Claudio Ranieri che però deve ancora rinunciare sia a Bryan Cristante che Paredes. Ci sono Celik e Dovbyk. L'ucraino scalpita, ma anche a Como può tornare a giocare falso 9 Paulo Dybala. Sulla destra ci sarà Saud dopo l'ottima prestazione contro il Braga. In difesa non si tocca il terzetto composto da Mancini, Hummels e Ndicka. Di seguito la lista dei convocati: