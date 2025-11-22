Como, Fabregas sulle condizioni di Diao: “Probabilmente lo riavremo contro la Roma”

La Roma tornerà in campo domani contro la Cremonese per iniziare un tour de force che il 15 dicembre la porterà a sfidare anche il Como . Per la sfida, come ammesso da Cesc Fabregas in conferenza stampa pre Torino, il tecnico spagnolo avrà a disposizione anche Assane Diao : “Sono tornati tutti bene, non Diao. Posch è tornato e classificato per il Mondiale, Vojvoda molto bene con il Kosovo, farà il playoff. L’Under della Spagna ha fatto bene. Sono tornati tutti contenti, Nico Paz solo una gara con l’Angola. Sono tutti a disposizione, non Diao, Sergi Roberto, Goldaniga nemmeno”.

Diao in Coppa D’Africa? “Per me è una cosa senza logica. È stato 7 mesi fuori, ha giocato 3 spezzettoni di gara, adesso va in Nazionale, si fa male e starà fuori. Poi magari andrà di nuovo nel Senegal. Nella testa del giocatore bisogna fare le cose fatte bene. Per me non c’è senso, a loro non interesserà niente, ma noi vogliamo la cosa migliore per il giocatore. Non deve andare. Lui è andato al ritiro con il Senegal con un problemino all’adduttore e ha fatto 2 allenamenti. Poi si è fatto male ed è tornato qua. Proveremo a farlo tornare con l’Inter, ma è più probabile riaverlo con la Roma”.