Comincia l’allenamento della Roma in Portogallo – VIDEO

È iniziata la prima seduta dei giallorossi nella seconda fase del ritiro in terra lusitana

È cominciata la prima sessione di allenamento in Portogallo per la Roma. Attraverso i propri canali social la società giallorossa ha condiviso un breve video che vede i giocatori allenarsi sotto la guida di José Mourinho. Nella giornata di mercoledì la Roma affronterà il Porto in amichevole, per quello che sarà un test importante per valutare la condizione atletica dei giallorossi. La Roma resterà in Portogallo per i prossimi dieci gironi, dove affronterà nell'ordine il Porto e il Siviglia, il 31 luglio.