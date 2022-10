“Come un padre”, il docufilm sulla vita di Mazzone dal 2 novembre su Prime Video

Carlo Mazzone arriva sul grande schermo con il docufilm "Come un padre", che sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 2 novembre. Come riportato dall'agenzia Ansa, il documentario diretto da Alessio Di Cosimo, sarà incentrato sulla vita dell'ex allenatore di Roma e Brescia tra le tante, attraverso i racconti della famiglia e dei suoi "figli adottivi" ovvero i calciatori avuti durante tutta la sua lunga carriera. Le testimonianze saranno numerose, da Totti a Guardiola, passando per Baggio, Pirlo, Giannini, Di Biagio e tanti altri. "Questo film vuole raccontare il calcio di una volta, verace, dove i procuratori contavano ancora poco e allenatori come 'Magara' erano per i loro calciatori dei veri mentori, dei padri, dei maestri. Che ti proteggevano, ti guidavano. Modellavano la tua carriera, ma soprattutto indirizzavano la tua vita". Questo il primo messaggio degli autori del docufilm che poi hanno proseguito: " Guardiola, Totti, Baggio, Pirlo, Materazzi e gli altri: Mazzone li ha fatti diventare uomini, li ha aiutati a crescere. È stato per loro un secondo padre. Un uomo da cui hanno imparato non solo la tattica o la tecnica, ma soprattutto come stare nel mondo del calcio e non solo. Hanno imparato l'umanità, l'empatia, il rispetto. Ed è questo che raccontano i grandi campioni che lo hanno incrociato".