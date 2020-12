Come sta andando la stagione di Cengiz Under al Leicester

Lo scorso settembre la Roma ha ceduto Cengiz Under al Leicester in prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro. Inizialmente le due squadre si erano messe d’accordo per l’obbligo, ma il dietrofront degli inglesi poco prima della firma ha cambiato le carte in tavola. Il Leicester si è voluto lasciare una porta aperta, nel caso in cui il prossimo giugno decida di non puntare più sul turco.

Per il momento l’ex Roma non ha convinto la dirigenza del Leicester a puntare su di lui. Né i tifosi, ancora non conquistati dalle qualità di Cengiz. Finora ha collezionato dodici presenze ed è a tutti gli effetti una seconda linea. Ha giocato la prima partita da titolare in campionato solo lo scorso 16 dicembre contro l’Everton dell’amico Olsen. E non è andata benissimo. Under è stato sostituito per primo, al 62′. E non ha nascosto la frustrazione. L’esterno è uscito a fondo campo e tornando con la testa bassa verso la panchina ha tirato un calcio alla palla disinfettata. Inoltre, il Leicester ha perso (2-0).

Under ha realizzato solo un gol, in Europa League. In coppa ha avuto spazio e ha aiutato il Leicester a qualificarsi ai sedicesimi di finale (come la Roma). Ma Cengiz punta a un ruolo di primo piano anche in campionato. “Giocare in Premier League è sempre stato il mio sogno” ha dichiarato in un’intervista di qualche tempo fa. L’amico d’infanzia Soyuncu, pilastro della difesa delle Foxes, lo sta aiutando ad ambientarsi. Ma la concorrenza è tanta e il 3-4-2-1 di Rodgers (che gioca come Fonseca) non lo aiuta. Davanti ha l’intoccabile Maddison, l’ex Samp Praet e l’esperto Perez. La conferma se la giocherà nella seconda parte di stagione. Il suo alleato principale è proprio il tecnico Brendan Rodgers, che lo ha elogiato pubblicamente: “Le sue qualità sono qualcosa di cui si ha bisogno a volte, contro difese basse e strette. Si sta ancora adattando, ma ci divertiamo tutti a lavorare insieme a lui. Si sta dimostrando un elemento prezioso per noi. Avere un giocatore mancino che potesse accentrarsi e giocare dall’interno del campo era qualcosa di cui avevamo bisogno” ha detto l’allenatore nordirlandese. Basterà?